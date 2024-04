Carolina Dieckmann expõe desconforto por cenas de sexo com Marcello Novaes

Carolina falou em constrangimento em gravar as cenas de intimidade. "Então, toda vez que tinha que fazer cena de sexo, eu ficava extremamente constrangida porque o entorno tava escroto, estava ruim. A Letícia ficou grávida e foi muito sofrido pra mim".

A artista ressaltou que esse período foi conturbado em sua vida amorosa. "Eu tinha namorado, o Vitor [Hugo], separei no começo dessa novela, e comecei a namorar o Marcos [Frota] no final dessa novela. Eu estava vivendo coisas amorosas fora, e eu lidando com essas coisas... Era muito constrangedor fazer essas cenas. E foram minhas primeiras cenas de sexo".

Carolina Dieckmann também disse que pensava no sofrimento de Spiller devido os rumores falsos do caso entre ela e Novaes. "Eu sofri muito e nunca nem falei sobre isso, porque era uma coisa tão agressiva imaginar aquela mulher... Eu pensava: 'Se eu estou sofrendo, imagina essa mulher, grávida, sem saber o que está acontecendo'. Por mais que você confie no seu parceiro, você não sabe se a pessoa se apaixonou".