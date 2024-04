Após fugir da casa de Buba, Teca decide fazer aborto em 'Renascer'

Antes de fugir, Teca fala com o retrato do protagonista na sala da casa de Buba. "Se não for pra botar esse moleque nos teus braços, Seu José Inocêncio... não vou botar ele nos de ninguém!", afirma.

A psicóloga fica desesperada ao perceber o sumiço da gestante e liga para Venâncio. "Onde é que cê tá? Sabe da Teca?", pergunta ela. "Como eu vou saber da Teca?", diz o irmão de José Augusto (Renan Monteiro). "Ela fugiu... de novo", responde Buba.

Acompanhada de Neno (Gabriel Lima da Silva) e Pitoco (Juan Queiroz), Teca vai até uma clínica de aborto. Nesse momento, ela recebe um vídeo de José Venâncio na fazenda. "Você e o nosso filho vão amar esse lugar! Assim que isso tudo passar eu juro que vou trazer vocês pra cá!", garante ele.

Pensando que o filho está falando com Buba, José Inocêncio também manda uma mensagem no vídeo. "Pode vir a hora que for, minha filha... que essa fazenda tá de porteira aberta... pra você e pro meu neto!", diz o fazendeiro, fazendo que a jovem desista de interromper a gravidez.

