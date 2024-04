Choque com apoio de famosos e tretas: o que Davi disse após vencer o BBB 24

A aliança com Isabelle foi destacada: "Quem ficou comigo mais foi minha amiga Isabelle. Minha amigona ali mesmo, que eu conheci no Big Brother e vou levar para a minha vida aqui fora. Menina guerreira, esteve comigo em todos os momentos ali do lado do jogo".

No papo, conferiu o VAR sobre a fofoca dos Camarotes: "Está vendo? Eu não falei que o Camarote não merecia ganhar. Eles vieram para cima de mim, mas, a todo tempo, eu estava ali: 'Não falei, não me recordo'. Se eu visse isso aí [VAR], o pau ia quebrar".

O baiano descartou que a aproximação com as Fadas fosse estratégia: "No início do jogo, jogava muito sozinho. Mas passou um tempo, eu e Isabelle sempre conversávamos de jogo, a gente teve uma discussão e ela disse: 'não quero mais falar de jogo com você'. Eu só tinha ela para conversar de jogo. Gostava muito de conversar de jogo, então tinha que conseguir alguém para conversar comigo (...). Não foi estratégia, foi acontecendo, natural".

Davi também reagiu às tretas na casa: "Sou aquele cara que fala na cara, falo na hora, na lata. A minha personalidade é muito forte, eu vou para cima, quero me defender, me posicionar. Acho que foi isso que fez as tretas acontecerem".

O vencedor da edição se surpreendeu com o apoio de famosos: "Meu Deus, Nadson O Ferinha, Léo Santana, não estou acreditando".

Ele ficou em choque ao ver a quantidade de seguidores. O ex-BBB nem conseguiu opinar sobre a situação e a apresentadora apontou: "Estado de choque, né? Entendi".