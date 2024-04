De zagueiro 'pegador' a milionário: as histórias de Davi, campeão do BBB 24

Davi Brito cresceu em Cajazeiras, bairro de Salvador com mais de 1 milhão de habitantes e considerado o maior da América Latina. Do principal campo de futebol do bairro às ruas da região, o jovem de 21 anos se tornou famoso entre os moradores mesmo antes do reality. Splash visitou o local durante o reality para ouvir histórias do campeão do BBB 24 contadas pela irmã, Raquel Brito, e dois amigos de infância.

Forte marcação

Era 'pegador' de verdade. Ele ia para pegar a bola e não achava, mas acabava acertando o adversário. Era no estilo: 'perco o amigo, mas não perco a jogada'. Era marcação duríssima.

Joelton Ferreira, amigo de Davi

Amigos contaram que ele jogou no time do bairro, mas não tinha muita técnica. "Não tinha jeito, ele precisava jogar na zaga. Davi acaba com tudo. Chuta o chão, a grama, derruba a trave, faz tudo. O homem é isso aí", lembrou Joelton Ferreira, 30, em papo exclusivo com Splash.