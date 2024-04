BBB 24: Juliette diz que vitória de nordestino tem 'sabor especial'

A cantora disse que ficaria feliz com qualquer um dos três finalistas saindo campeão, mas que a vitória de Davi é especial. "Eu acho o Davi sagaz, corajoso, forte. Acho Isabelle encantadora, forte, belíssima, doce. O Matteus também é um amor, um menino bom, então, já estava feliz com a final. Também gostava de várias pessoas que saíram. Fora que foi um nordestino que ganhou, é claro que isso tem um sabor especial", afirmou.

"É uma oportunidade de transformar, não só a nossa vida, porque é muito forte, mas a vida dos outros, a sociedade, influenciar, ser exemplo para a galera que vê a gente ali. Só felicidade", concluiu.

Amanda Meirelles, campeã do BBB 23, também elogiou o "futuro colega de profissão" e disse que Davi é "brilhante". "Espero que ele seja tão realizado, até mais do que eu", disse. "Tenho certeza que ele vai perceber que o valor do premio é menor quando a gente compara com o amor, carinho e respeito que recebe".

Enquete UOL BBB 24: o que fez Davi ser o campeão da edição? Rivalidade com Wanessa Camargo Reprodução/Globoplay Tretas com quase toda a casa Reprodução/Globoplay Jogar mais com razão que emoção Reprodução/Globoplay Pensar no jogo e não na fama Reprodução/Globoplay Manter suas alianças Reprodução/Globoplay Entrar pelo Puxadinho Reprodução/Globoplay A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

