Deborah Secco, Todynho e mais: famosos comemoram vitória de Davi no BBB

A vitória de Davi do BBB 24 (Globo) foi celebrada por alguns famosos. Confira quem se manifestou com a conquista do baiano nas redes sociais.

O que aconteceu

Tico Santa Cruz fez uma postagem em homenagem a Davi no Instagram. "Um dos maiores jogadores do BBB de todos os tempos venceu (...). Venceu quando entrou no programa determinado e disciplinado e não se desviou um minuto do seu caminho. Venceu quando não abaixou a cabeça, mesmo diante de tantos dedos apontados em sua direção, com acusações pesadas e tentativas insistentes de isolá-lo e eliminado", declarou no post.