BBB 24: Deniziane ou Isabelle? Numeróloga faz previsão do futuro de Matteus

Apesar do encontro render, Saryne diz que o que desperta maior curiosidade no pós-BBB é a reação que Matteus terá perante as duas torcidas conflitantes, dos romances com Deniziane e com Isabelle. "Quero muito ver como o Matteus vai sair dessa saia ajusta. Vai ser pedindo desculpas?", disse.

A numeróloga Vanessa Huerta também comentou, durante o programa, sobre a possibilidade do romance com Isabelle continuar após o reality. "Ele e Isabelle estão em um momento muito importante dentro da relação", avaliou.

"Matteus está num ano muito voltado para relacionamento, para a família", avaliou. "É um trimestre de namoro, casamento… Existe aí uma pessoa que entra na vida dele. E Isabelle, entre os 28 e 37 anos, tem uma característica dentro do mapa dela que entra um grande amor — não sei se é o Matteus, mas existe um 'beat' bem bom entre os dois".

Enquete encerrada Enquete UOL BBB 24: quem você quer que vença a edição? Resultado final 1 Davi 67,84%

2 Matteus 23,33%

3 Isabelle 8,83% A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

