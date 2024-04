Corajoso e coerente, Matteus merece muito o 2º lugar do BBB 24, diz Saryne

Saryne disse que o brother até teve um jogo comparável ao da manauara, mas conseguiu ser mais posicionado. "Logo no início do jogo, ele se fechou com as Fadas. Mesmo com o relacionamento com a Deniziane, ele teve voz para não dar as costas para Davi", avaliou.

Ele seguiu com essa coerência e lealdade às Fadas e não deixou de ter embates com outros participantes. Acho que os embates dele não apareceram tanto por ele ser esse cara muito respeitoso e manso, de ser muito cuidadoso ao falar Bárbara Saryne

A comentarista ainda citou discussões que o brother teve com Leidy e MC Bin Laden. "Consigo lembrar de aparições marcantes do Matteus dentro da casa, e acho que ele foi muito bem posicionado, inclusive nessa reta final, quando manteve sua palavra de proteger Beatriz e Alane. Ele teve que ter coragem para isso, porque o jogo já indicava muito o favoritismo do Davi. E mesmo depois de ter se relacionado com Isabelle, ele manteve a palavra", avaliou. "Foi um jogo de muita coerência, muito digno. Ele merece esse 2º lugar".

Enquete UOL BBB 24: quem você quer que vença a edição? Davi Reprodução/Globo Isabelle Reprodução/Globo Matteus Divulgação/Globo A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

