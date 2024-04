Tadeu Schmidt celebra fim do BBB 24: 'Edição histórica'

É um privilégio ter tido a oportunidade de comandar um programa tão especial, de conhecer e trocar com essas pessoas que foram assunto de todo um país durante 100 dias. Cada um com a sua característica fez do 'BBB 24' uma edição histórica. Tadeu Schmidt

Ele falou sobre a novidade dessa edição, onde dublou cenas icônicas do programa protagonizadas pelos brothers. "Eu me diverti demais com vários momentos deles na casa e até me aventurei a dublar alguns (risos)", contou o apresentador em comunicado.

Por fim, Tadeu agradeceu o apoio e trabalho de todos que atuam nos bastidores do programa. "Agradeço também a toda a equipe do programa, sempre tão parceira e competente, que joga junto para entregar esse entretenimento para o público."

Enquete UOL BBB 24: quem você quer que vença a edição? Davi Isabelle Matteus

