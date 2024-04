Pitel reflete sobre relação com Buda fora do BBB: 'Talvez a gente converse'

Giovanna Pitel ainda não conversou com Lucas Henrique, o Buda, depois que eles saíram do BBB 24 (Globo). A relação deles dentro do programa causou revolta na ex-esposa do brother, Camila Moura.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Camila decidiu se divorciar de Lucas por conta da aproximação dele com Pitel. A sister contou que, até o momento, não chegou a conversar com ele sobre o assunto. "Nesse momento, acredito que ele esteja muito envolvido nas próprias relações dele. Quando tudo isso passar, talvez a gente converse, talvez não", disse em entrevista à Quem.