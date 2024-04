Trança e cabelo na régua: elenco do BBB 24 se prepara para a grande final

O elenco do "BBB 24" (Globo) vai participar da grande final do programa, que acontece nesta terça-feira (16). Pela primeira vez, todos estarão dentro da casa mais vigiada do Brasil mais uma vez. Diante disso, eles estão compartilhando como estão se arrumando para a ocasião.

O que aconteceu

Deniziane mudou o cabelo. A sister compartilhou um antes e depois de como ficou. Para a final, ela decidiu apostar em fios mais claros e iluminados.