Quem vai vencer o BBB 24? Veja o que diz parcial final de Enquete UOL

A final do BBB 24 (Globo) começou! O programa definirá o pódio entre os brothers Davi, Isabelle e Matteus. Confira quem pode vencer em primeiro lugar, segundo a parcial da enquete do UOL.

O que diz a enquete

Às 22h40, com o início do programa ao vivo, Davi continuava a liderar a votação, indicando que pode se tornar o grande vencedor da temporada. O baiano somava 65,64% dos votos, porcentagem que tem crescido nas últimas horas e pode indicar uma vitória surpreendente, "com folga".