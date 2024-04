Matteus e Isabelle ganham outdoor dos fãs na Times Square no dia da final

No dia da final do BBB 24 (Globo), Matteus e Isabelle ganharam um presente dos fãs "Mabelle", que torcem pelo sucesso do casal que se formou na reta final do reality show.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Os fãs da dupla contrataram um outdoor para os dois na Times Square.