No último dia de BBB 24, Isabelle e Matteus trocam carícias no edredom

No fim da última tarde do BBB 24 (Globo), Isabelle e Matteus trocaram carícias deitados na cama, com o edredom por cima.

O que aconteceu

O casal formado na reta final do reality show começou a se beijar e se deitaram na cama, na sequência jogando o edredom por cima do corpo.