Gracyanne Barbosa expõe pernas definidas e torneadas durante o treino

Gracyannae Barbosa, vale ressaltar, já precisou rebater críticas em relação ao seu corpo. A Splash, ela declarou que comentários pejorativos em relação a sua forma física são feitos desde o início de sua carreira como dançarina, mas não se deixa abater por isso.

Percebi que, no começo, quando viam uma mulher que gostava de malhar e cuidar do corpo, isso gerava uma certa estranheza e alguns comentários maldosos. Nunca liguei. Sempre fui focada no que acredito. Só eu sei dos meus esforços, das minhas lutas e renúncias. Não tenho motivos para perder tempo dando ouvidos para quem não acrescenta em nada.