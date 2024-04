Superstição ou coincidência? Últimos campeões do BBB usaram prata na final

Desde o BBB 20 (Globo), os campeões usaram prata na grande final. Entenda como a "superstição do prata" pode interferir no pódio do BBB 24 entre Davi, Isabelle e Matteus.

O que é a superstição do prata

A "superstição do prata" trata sobre o vencedor do prêmio do BBB. Nas últimas edições, os participantes usaram a cor e saíram vitoriosos.