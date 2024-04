Alerta climão; Deniziane é flagrada assistindo beijo de Matteus e Isabelle

Durante a final do BBB 24 (Globo), Matteus viu Deniziane pela primeira vez após sua ex-affair ser eliminada do reality. No final da edição, o gaúcho se envolveu com Isabelle.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Logo no começo da edição, Tadeu Schmidt conversou com os ex-participantes no gramado da casa. Enquanto ele falava com Deniziane, a imagem de Matteus apareceu na tela.