Por onde anda Fernanda Machado, afastada da TV há 11 anos?

A artista seguiu para outras carreiras, de professora de yoga a designer de interiores, mas não abandonou a atuação: participou da série "Impuros", em 2018 e 2019. "A maternidade me afastou um pouco da carreira de atriz. Os meninos ainda são pequenos e tenho me dedicado muito a eles", disse Fernanda ao Gshow.

Ela diz que voltar a morar no Brasil é "impensável" no momento, devido à profissão do marido. "Ter uma carreira aqui também fica complicado, já que moramos em Santa Barbara, distante de Los Angeles. Dispensei a minha agente e foquei na família".

Estudei [yoga] me aprofundei e passei a dar aulas, o que me realizou e me reaproximou do processo criativo. Como designer de interiores já fiz alguns projetos, o que também me trouxe esse resultado. Sempre tive paixão por arquitetura. Mas confesso que tenho saudades do público.

A atriz perdeu o útero durante a gestação de Lucca, mas cogita outro filho. "Às vezes dá vontade de ter um terceiro filho, gerado por barriga de aluguel por eu ter perdido o útero, mas não sei se aguento o tranco de ter um recém-nascido em casa. Dois filhos está muito bom".