Após mudar de vida, Bebel tenta se vingar de rival, mas tem derrota brutal

No episódio de 'Paraíso Tropical' nesta quinta-feira (11), Heitor chega com Clemente para a entrevista e conhece a produtora Helena. Gustavo chega para buscar Gilda para jantar, mas o porteiro avisa que o filho dele está com febre.

Gustavo acredita que seja armação da ex-mulher e vai jantar com Gilda mesmo assim. Dinorah mede a febre do filho e está bem alta. Alice vai até a casa de Olavo e leva Betina para entregar toda a armação de Bebel.

Clima de constrangimento no jantar de Camila e Fred com Fernanda e Mateus. Heitor é entrevistado no programa de TV e faz muito sucesso. Ele fala do seu projeto com a culinária regional. Helena fica encantada com Heitor e o convida para jantar.