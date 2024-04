Após ser desmascarado, Olavo quase morre e acaba na cama de mulher incrível

No capítulo de 'Paraíso Tropical' desta quarta-feira (10), Olavo tenta convencer a todos que sofreu um assalto e que Betina foi presa com ele. Betina se faz de boba e Alice fica furiosa. Lutero cancela o casamento da filha. Cadelão ameaça Joana.

Olavo procura Alice, mas ela está irredutível e aponta uma arma para o noivo. Arrasado, Olavo procura Bebel. Ela finge que não sabe de nada e ele diz que está acabado. Ela o consola. Camila pressiona Fred sobre ele não ser irmão de Fernanda.

Heloisa avisa Paula que foi decretada a prisão de Taís, mas ela está foragida. Joana esconde de Cassio as ameaças de Cadelão. Paula encontra sua aliança de casamento no apartamento de Ivan. Taís está escondida no apartamento.