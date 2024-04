Paula abre boca de sacola e deixa escapar ameaça que destruirá sua vida

Paula vai com Heloisa levar a placa do carro de Taís para o delegado, que ouve uma conversa das duas, em que Paula diz que só com a Taís morrendo elas terão paz.

O policial reconhece a placa do carro de Taís e a segue. Ela consegue fugir e Belisário é detido. Virginia fica furiosa. Olavo chega na porta do escritório e Daniel se esconde com Amyr.