Voz 'surpresa' e 'Brasil do Brasil': como foi show de Ludmilla no Coachella

BEYONCÉ E EU abrimos o show da Ludmilla no Coachella eu to me tremendo bem aqui!



Beyonce e eu na mesma manchete ? ERIKA HILTON (@ErikakHilton) April 14, 2024

'Brasil do Brasil'

Durante a apresentação da música "Maldivas", a artista disse o bordão: "Brasil do Brasil". Isso ocorreu enquanto Brunna Gonçalves dançava no palco com a esposa.

"Brasil do Brasil" foi o bordão de Beatriz, participante do BBB 24. Bia foi eliminada do reality show na quinta-feira (11) com 82,61%, em um paredão contra Davi e Isabelle.

A ex-BBB comemorou nas redes sociais. "E teve Brasil do Brasil no Coachella", escreveu ela ao compartilhar o vídeo do show de Ludmilla.