Ludmilla solta bordão de Bia do BBB no Coachella: 'Brasil do Brasil'

Ludmilla, 31, subiu ao palco de um dos maiores festivais do planeta, o Coachella, e, em certo momento do show, soltou um dos bordões do BBB 24.

O que aconteceu

Durante a apresentação da música "Maldivas", a artista disse o bordão: "Brasil do Brasil". Isso ocorreu enquanto Brunna Gonçalves dançava no palco com a esposa.

"Brasil do Brasil" foi o bordão de Beatriz, participante do BBB 24. Bia foi eliminada do reality show na quinta-feira (11) com 82,61%, em um paredão contra Davi e Isabelle.