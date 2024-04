Ludmilla vence processo contra DJ Marlboro que a acusou de plágio em música

A Justiça do Rio de Janeiro negou o pedido da produtora do DJ Marlboro para condenar Ludmilla por plágio. As músicas envolvidas na questão são "Essa é minha tara" e "Vem amor bate e não para".

Na sentença, o juiz mencionou um "festival de vulgaridades colocadas nas letras em questão", mas descartou qualquer tipo de cópia entre as produções após análise das composições.

O que aconteceu

O juiz não viu plágio. Na sentença, a que Splash teve acesso, o juiz afirma que "as letras de ambas possuem sentidos e contextos diferentes e não se assemelham em nada". Ele ainda fez uma comparação entre as duas canções para justificar sua posição.