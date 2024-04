Voz de Beyoncé abre show de Ludmilla no palco principal do Coachella

Ludmilla, 31, subiu ao palco de um dos maiores festivais do planeta, o Coachella, neste domingo (14). A abertura do show contou com a participação da voz de Beyoncé.

O que aconteceu

A apresentação de Ludmilla contou com uma "participação especial" de Beyoncé. Em um momento de suspense, a voz da cantora americana ressoou nos alto-falantes. "Senhores e senhoras, Ludmilla", dizia a voz, ao apresentar a cantora brasileira.

Ludmilla conheceu Beyoncé durante a passagem da cantora pelo Brasil. "Nunca desistam dos seus sonhos. Eu te amo infinito, Beyoncé. Você mudou minha vida, obrigada por existir", disse Ludmilla na legenda da foto com a norte-americana, na época.