Alane explica reação após ser eliminada do BBB: 'Não gosto nem de olhar'

Alane conta que estava apaixonada pelo cantor Denis Pinhoti antes de entrar no reality show. "O Denis foi uma paixão que eu tive antes de entrar no programa. Eu fiquei constrangida. A única pessoa que eu consegui falar foi com a minha mãe. Com certeza eu vou falar com ele."

Ela afirmou que não gostou de conviver com Fernanda, Juninho e Yasmin. "Fernanda, porque tivemos muitos embates. Foi algo que realmente pesou muito em mim. Como segundo, eu vou colocar o Juninho, porque ele deu em cima de mim e eu me senti desconfortável. E a Yasmin, em terceiro."

Eliminação

Alane foi a última eliminada do BBB 24 (Globo), com 51,1% dos votos contra Isabelle e Matteus. A sister chorou muito, pediu desculpas e disse estar envergonhada.