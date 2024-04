Quem é Manu Bahtidão, artista que não cantou na festa da filha de Viih Tube

A artista já dividiu o palco com nomes como Lucas Lucco, Tierry e Mari Fernandez.

A artista estourou no Brasil com a música Daqui Pra Sempre, parceria com Simone Mendes. A faixa foi uma das mais ouvidas no país em 2023.

Atualmente, Manu tem quase 4 milhões de seguidores no Instagram. Ela é casada com seu empresário e produtor, Anderson Halliday.

O que aconteceu

Viih Tube disse que a cantora tentou de tudo, mas acabou perdendo o jatinho. "Não sei o que aconteceu, acredito que tenha acontecido algo grave. Honestamente, eu acredito que ela se esforçou muito, mas imprevistos acontecem."

Manu deveria chegar 17h, e chegou às 19h30, porém a festa encerrava às 19h: "A gente falou para ela fazer um show um pouco mais curto; [...] Ela decidiu ir embora, acredito que porque ela tinha um outro show depois."