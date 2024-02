Desmaio, 'estado crítico', voo cancelado: o vale night de Viih Tube e Eli

No fim, o trajeto do hotel até a Sapucaí demorou uma hora e meia. "Chegamos no camarote, demos o close lá. Conversamos com a imprensa, fizemos foto. Nisso já era meia noite e meia", relembrou Eli. Como o camarote em que estavam era o último da avenida, precisaram esperar mais 40 minutos para ver o abre-alas: "Você falou que demorava 10 minutos. Eu lembro que o Fabio Porchat virou e falou assim: '40 minutos!'. E eu queria ver também, fiquei colada na grade", contou Viih.

Quando o desfile chegou neles, Viih desmaiou. "Vocês não têm noção, na hora que o carro chegou na minha frente eu desmaiei. A gente é muito azarado. Por que não foi nos 40 minutos que eu esperei?", riu a influenciadora.

Ela deitou no chão, e as pessoas ao redor ficaram preocupadas. Porchat, que estava perto dos dois, ofereceu um hambúrguer, enquanto Eliezer colocava uma garrafa de água gelada na nuca da esposa. "O público na arquibancada viu a situação e começou a gritar que você tava grávida. Como eu estava com a garrafinha na mão, já falaram: ela está bebendo só água! Aí a galera começou a jogar bala, doce, achando que era a pressão dela", relembrou.

A equipe médica do local achou que Viih estava em "estado crítico". Isso porque as mãos da youtuber estavam roxas — mas era o corante das penas de sua saia, e não uma emergência médica. No fim, os dois passaram a noite no ambulatório e ela explicou o motivo do desmaio:

Eu tô muito menstruada, fiquei um pouco anêmica. Até confirmaram no ambulatório, um pouco anêmica e desidratada. Eu estava com muita cólica, por isso nem bebi. Tava passando mal de diarréia, enfim. Viih Tube

No dia seguinte, o perrengue continuou. Os dois perderam o café da manhã no hotel, o voo de volta para São Paulo atrasou por conta das chuvas na capital paulista e os agentes de segurança do aeroporto quase tiraram deles a única parte boa da viagem: os copos térmicos que ganharam de brinde! "A gente não viu escola de samba, não viu Anitta, não comeu, não bebeu. O único saldo foram os dois copos de rico. Aí, chegando no aeroporto, adivinha: o homem do raio-X queria tirar o nosso copo".