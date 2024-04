Parcial de enquete UOL sugere sister eliminada no último Paredão do BBB 24

Alane, Isabelle e Matteus disputam o último Paredão do BBB 24 (Globo). De acordo com a enquete UOL, a disputa entre as sisters seguirá acirrada até o final da votação.

O que diz a enquete

Contando com 3,8 milhões de votos às 21h, a enquete UOL aponta Isabelle como a última eliminada do BBB 24