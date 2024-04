Alane ganha torcida durante jogo em estádio para ir à Final do BBB 24

Disputando o 21º Paredão do BBB 24 (Globo) com Isabelle e Matteus, Alane ganhou torcida durante jogo em um estádio de futebol neste domingo (14).

O que aconteceu

O Estádio do Mangueirão, em Belém, no Pará, declarou torcida para Alane durante uma partida de futebol entre os times Clube do Remo e Paysandu Sport Club. Em um telão, pediram para o público tirar Isabelle e deixar Alane na Final do BBB 24.