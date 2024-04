Brothers ganham noite de pizza no último sábado do BBB 24

Os brothers do top 4 ganharam uma noite de pizza no último sábado do BBB 24 (Globo).

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Após lamentarem um sábado sem festa, os brothers viram um aviso de evento em instantes, e um chamado para a despensa.