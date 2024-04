Yasmin fala sobre compulsão alimentar no BBB: 'Achei que ia passar batido'

Yasmin contou ainda que costumava guardar esse assunto para si, e acredita que vai lutar contra esse distúrbio alimentar por toda a vida. "Vão ter momentos bons e outros de recaída. E é por isso que as pessoas precisam entender que não é frescura, é algo sério".

Outro tema que veio à tona com a participação de Yasmin Brunet foi relacionamento abusivo. Ela contou, enquanto ainda estava confinada, que viveu um. "O cara me traia muito e me fazia sentir culpada, como se eu tivesse causado isso de alguma forma. Ele falava coisas bem cruéis, reforçava as minhas inseguranças com o meu próprio corpo", relembra.

