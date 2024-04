BBB 24: Matteus se diz 'confiante' para enfrentar o último Paredão

Em conversa com Davi no BBB 24 (Globo), Matteus afirmou que está confiante com o último Paredão da edição — o qual enfrenta ao lado de Alane e Isabelle para chegar ao Top 3.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

No papo, Matteus comentou: "Eu fico receoso, assim, porque as gurias são muito fortes. Muito fortes. Não sei, tomara Deus que o pessoal do Rio Grande do Sul esteja se movimentando."