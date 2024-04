Mãe de Isabella Nardoni curte aniversário de Lua com filhos: 'Festa do ano'

Ana Carolina Oliveira, mãe de Isabella Nardoni, compareceu ao aniversário de Lua, filha dos ex-BBBs Viih Tube e Eliezer. Ela foi ao evento acompanhada do marido, Vinícius Francoman, e dos filhos, Miguel e Maria Fernanda.

O que aconteceu

Ana Carolina confirmou a presença no início da tarde. "Hoje estou toda produzida. Estamos indo para a festa do ano. As crianças vão curtir bastante, será um dia incrível", disse, em publicação nos stories do Instagram.

Em um dos registros, Ana Carolina abraça Amanda Meirelles, vencedora do BBB 23. "Muito feliz de te conhecer pessoalmente", escreveu a médica ao postar um vídeo em que elas aparecem juntas.