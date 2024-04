Viih Tube e Eliezer mostram 2º dia de festa milionária para Lua

Entre os famosos presentes no segundo dia de festa estão Larissa Manoela, André Luiz Frambach, Sammy, Cinthia Cruz e Jaqueline Groshaski.

Três dias de evento

A festa de Lua Di Felice foi dividida em três dias: 12, 13 e 14 de abril.

O evento tem um "line up" de "cansar qualquer criança", de acordo com Viih e Eliezer.

Entre as atrações confirmadas estão: Mundo Bita, Galinha Pintadinha, Bolofofos, Turma do Luccas Neto, Larissa Manoela, Baby Tube e Manu do Batidão.

Durante o final de semana, a festa foi dividida em 3 temas: Chá da Alice no País das Maravilhas, A Floresta Encantada da Lua e Café da Manhã com as Princesas.