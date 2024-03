'Festival' de 3 dias em resort: como será aniversário da filha de Viih Tube

Três festas em uma só

O conceito adotado para o aniversário foi 'No Mundo da Lua'. No entanto, para cada dia haverá uma festa temática diferente.

No primeiro dia, a festa "Chá da Alice no País das Maravilhas" pede que as crianças e seus familiares façam um penteado de "cabelo maluco".

O segundo dia ficou reservado para a "Floresta Encantada da Lua". O dress code pede que as crianças usem as fantasias de seus animais favoritos.

Para fechar a maratona, no domingo acontece o "Café da Manhã com as Princesas". A temática pede que todos se inspirem nas festas do pijama.