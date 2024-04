Aniversário de filha de Viih Tube e Eliezer terá 7 atrações e 3 temas; veja

Viih Tube, 23, compartilhou no domingo (7) o convite do aniversário de 1 ano de Lua, sua filha com Eliezer, 34.

Como será o evento

O evento acontecerá nos dias 12, 13 e 14 de abril em um resort em São Paulo.

A festa de 3 dias terá um "line up" de "cansar qualquer criança", de acordo com Viih e Eliezer.