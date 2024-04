'Escrevi uma história que pode ser boa, mas não é suficiente', diz Alane

No Paredão do BBB 24 (Globo), Alane chorou no gramado da casa enquanto tomava sol. A sister desabafou com Isabelle, que tentou consolar a amiga.

O que aconteceu

Isabelle perguntou para Alane o porquê de ela estar chorando. A paraense disse ter certeza que será eliminada no último Paredão do programa e ficará de fora do Top 3.