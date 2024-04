Disputa na final do BBB 24 está acirrada entre sisters, aponta enquete UOL

Alane, Isabelle e Matteus disputam uma vaga na final do BBB 24 (Globo). Eles estão no 21º Paredão do programa, que define quem vai se juntar a Davi como finalistas. A parcial da enquete UOL aponta o favoritismo de brother.

O que diz a enquete

Isabelle é a que corre maior perigo no Paredão. Às 09h deste sábado (13), ela aparece com 49,44% dos votos.

Alane está logo em seguida, com uma diferença pequena para a cunhã. Ela recebeu 46,91% dos votos.