Alane se irrita por não ter citado treta com Fernanda em VT: 'Tomei no c*'

Alane: "Esqueci de falar da minha briga com a Fernanda. P*ta que pariu! A briga com a Fernanda foi muito importante pra mim aqui. Importante no sentido de que me marcou muito aqui. Ela falou do meu corpo, me deixou mal por vários dias".

Isabelle: "Égua, Alane, vou te dar uma porrada. Tu esqueceu de falar disso, cunhatã?".

Alane: "Esqueci. Juro por Deus".

Isabelle: "Eu esqueci algumas coisas também...".

Os brothers mudaram de assunto rapidamente, mas Alane voltou a comentar a entrevista.

Alane: "Eu tô triste porque esqueci de falar da briga com a Fernanda".