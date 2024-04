Vinicius faz harmonização facial para aparecer na final do BBB 24

Vinicius Rodrigues, o quinto eliminado do BBB 24 (Globo), já está entrando no clima da final do programa. Para isso, ele resolveu mudar de visual.

O que aconteceu

O paratleta compartilhou, em seu perfil nas redes sociais, que fez uma harmonização facial. "Vou dar um talentinho na lataria, porque vou aparecer na Final, né, gente? Final do programa" contou Vinicius.