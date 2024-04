Paulina planeja sequestro do próprio filho em 'Família É Tudo'

Nos próximos capítulos da novela das 7 "Família É Tudo" (Globo), Paulina (Lucy Ramos) planeja o sequestro do próprio filho para colocar o culpa em Vênus (Nathalia Dill).

Disposta a fazer de tudo para separar a rival de seu ex-marido, a moça planeja um plano maquiavélico. "Um ex-funcionário da fazenda do meu pai que tá morando em São Paulo, ele fazia uns servicinhos sujos pra gente quando apareciam uns invasores nas terras do meu pai... Eu vou pedir ajuda dele pra colocar um ponto final nessa aproximação da Vênus com as crianças!", conta para Brenda (Alexandra Richter).