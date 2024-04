'Bia, você é um diamante'; o discurso de Tadeu para eliminar Bia do BBB 24

Suas habilidades em provas de resistência também foram pontuadas. Neste Paredão, Davi e Isabelle não tiveram menções.

Confira o discurso na íntegra

"Vocês todos falam uma coisa muito bacana que é: 'Eu sou eu mesmo e não vou mudar'. Todo mundo fala isso, isso é muito legal mesmo. Dá pra entender claramente o que vocês querem dizer, é realmente fundamental manter a essência. Mas sabe o que também tem muito valor? Ouvir, aprender, evoluir, mesmo a essência mais linda, sempre pode ficar ainda melhor. Um diamante bruto é valioso, mas não se compara a um diamante lapidado. O trabalho do artesão tira os excessos e dá aquela pedra a forma exata pra ela brilhar ao máximo.

Bia! Você é um diamante, você é preciosa. Não precisa mais do que cinco segundos para perceber que você é especial, com essa energia infinita, essa determinação rara que faz de você favorita em qualquer prova de resistência. Só sai se cometer um erro, porque desistir você não vai, não é? Talvez porque na sua vida você nunca teve nem possibilidade de querer desistir. Quem te conhece sabe da sua luta, e aí dentro, num ambiente tão desafiador como essa casa, em que quase todo mundo tem esses momentos de querer ir embora, de dizer eu não aguento mais.

A Bia nunca demonstrou o menor desânimo, nunca aceitou jogar mais ou menos, nunca se escondeu, nunca fugiu. Como é bonito de ver isso. Alguém que segue lutando com todas as forças, com toda a garra, apesar de todas as adversidades. Bia, se eu tenho um exército, eu quero alguém como você liderando minhas tropas.