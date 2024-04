Dieguinho: Alane sabe que Davi vai ser campeão, mas não fala em voz alta

Bárbara Saryne, por sua vez, concorda que Alane foi ponderada ao não 'antecipar' a vitória de Davi perante a audiência do BBB. "A dúvida era se o prêmio [final] ficaria com o Davi ou com a Beatriz. A saída da Bia agora só deixa o Davi de favorito na casa. Essa fala da Alane mostra uma sensatez grande da parte dela."

Bárbara pensa, porém, que a modelo está desperdiçando energia à toa ao sofrer por uma eliminação que ainda nem aconteceu. "O erro é ela ficar nesse looping de sofrimento. São seus últimos momentos na casa. Ela deveria tentar aproveitar, relaxar e ver o lado positivo. Entendo que não é fácil, mas o jogo já está definido. Agora é curtir a casa."

Dieguinho: Davi tem tudo para repetir trajetória de Gil do Vigor no pós-BBB

O programa Central Splash fez nesta sexta-feira (12) um levantamento de tudo o que Davi Brito, 21, já conquistou dentro do BBB 24 (Globo). A lista inclui R$ 100 mil na prova do líder, R$ 20 mil em dinheiro através das dinâmicas e um carro avaliado em mais de R$ 280 mil, entre outras regalias.

Dieguinho Schueng opina que Davi tem tudo para trilhar um caminho parecido ao de Gil do Vigor, 32, após o fim da competição. "Davi teve uma trajetória brilhante [no BBB] e vai fazer ainda mais dinheiro aqui fora. Penso que ele vai se dedicar também ao sonho de se tornar médico - assim como o Gil do Vigor, que não ganhou o seu BBB, mas teve muitas conquistas [fora da casa]. O Davi deve repetir uma trajetória semelhante."