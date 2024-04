Quem é o mais odiado do BBB 24 após a saída de Beatriz?

O BBB 24 (Globo) caminha para sua reta final após a saída de Beatriz do jogo. Veja quem foi apontado como o mais odiado do programa, de acordo com parcial da enquete UOL.

O que diz a enquete

Davi lidera a lista, e é o mais odiado após a saída de Beatriz. Ele aparece com 41,15% dos votos.