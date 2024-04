Fogo no parquinho! Torcida do BBB 24 reage e muda eliminação na enquete UOL

Vai ser na emoção que o Top 3 do BBB 24 será definido! Alane, Isabelle e Matteus disputam a preferência do público no último paredão da edição.

O que diz a enquete UOL

Segundo a nova parcial, atualizada às 13h25, a torcida de Isabelle reagiu para tirá-la do posto de mais votada.

Alane assumiu a posição com 48,85% dos votos. Mesmo assim, a diferença é mínima.