O fenômeno 'Barbenheimer' e mais: a curadoria dos melhores filmes do ano

Thiago completou que "Barbie" é um fenômeno tão forte que Greta Gerwig, a diretora, já foi escolhida como a presidente do Festival de Cannes 2024. "É de uma bela esperteza porque já é meio certo que ela vai levar o Oscar de Melhor Direção. Acho muito difícil tirarem o Oscar da Greta por tudo que o Vitor falou. Ela foi a primeira diretora à frente de uma bilheteria tão grande, com um filme que traz uma linguagem e com temática feminina. É um fenômeno de fato."

Flavia comentou que "Mulher Maravilha", de Patty Jenkins, já havia rompido barreiras, mas nada se compara a "Barbie". "É um filme que usa o meio, subverte este meio e trata de questões sérias com humor, cor, musical, em uma estética não realista. É marketing, é brinquedo, é cinema. Traz questões do feminismo para um grande público que, muitas vezes, não está tão letrado no movimento e teorias feministas. Por meio do pop, pontua questões muito cruciais. É um caso a ser estudado. Um sucesso impossível de não ser comentado."

"Oppenheimer", de Christopher Nolan, não poderia ficar de fora da lista dos grandes filmes do ano. Muito menos o fenômeno "Barbenheimer", que varreu os cinemas, as redes sociais e a mídia do ano, com o lançamento simultâneo de dois filmes muito diferentes, mas que mobilizaram o público de todo o mundo em torno não só dos longas, mas também das discussões que cada um provoca.

Particularmente estou bem feliz que 'Barbie', que já está na HBO MAX, tem mais indicações que 'Oppenheimer' nos diversos prêmios que já divulgaram seus finalistas, pois "Barbie" traz este frescor. O fenômeno "Barbenheimer" não pode ficar de fora da nossa lista. Foi uma loucura o lançamento e muito bom ver esta coisa de quase um Carnaval fora de época. Jovens, pessoas trans, o público feminino todo de rosa indo ver 'Barbie'. Thiago Stivaletti

"Este fenômeno de tanta gente se mobilizando para ir ao cinema, as camisetas, os grupos. Desde a pandemia a gente não tinha tido esta mobilização. Este é o grande ponto de 'Barbenheimer'", acrescentou Flavia. "Marketing a gente em geral tem como algo que derruba filmes maravilhosos, mas neste caso foi o contrário. Parecia inicialmente uma aposta muito arriscada dos dois estúdios que acabou dando muito certo. Um ajudou o outro, principalmente "Barbie" ajudando a alavancar o interesse por "Oppenheimer"", completou Thiago.

"Folhas de Outono"

Flavia Guerra pontuou que seu favorito do ano é o finlandês "Folhas de Outono", de Aki Kaurismaki. "Eu amei este filme. Acho que é a história que a gente estava querendo, precisando. É uma história de amor nada óbvia, com tempos desconcertados, com um humor muito peculiar. Como eu costumo falar quando comento este filme, é a comédia romântica menos romântica do ano."