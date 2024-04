Caso Buda: Ana Maria choca ao entregar exatamente o que o público queria

Buda não era um participante que causasse maiores comoções no público, mas a velha história da possível traição, dos ciúmes e a celeuma do 'exposed' fizeram com que todas as atenções se voltassem para sua então esposa.

A cada festa, a audiência segurava a respiração empolgada com o que poderia acontecer com Buda e sua indisfarçável paixonite. Uma curiosidade genuína, mórbida, que persegue a mente de quem acompanha programas como reality shows.

"O que você faria? Aonde iria chegar?" São perguntas que Paulo Ricardo faz diariamente na trilha do BBB desde o início deste século. E o público canta em uníssono enquanto fica vidrado em todas as telas aguardando pelo pior, pelo melhor, pelo possível.

Enquanto Buda ia percebendo que suas chances de vencer o prêmio ficavam mais distantes a cada paredão, Camila trabalhou bastante e muito bem aqui fora. Está fazendo muita publicidade, dado o interesse natural das pessoas pelo caso, com todo o holofote do BBB.

Desde então, a dúvida que ecoava entre os telespectadores e entusiastas de um programa tão vil e cruel era a mesma: como vai ser quando Lucas for eliminado e descobrir tudo o que está acontecendo com o casamento dele aqui fora?

Ana Maria Braga fez questão de responder, de certa maneira, essa questão. Deu a oportunidade ao público de observar o primeiro encontro entre o ex-casal após o fim do relacionamento. Como uma extensão do BBB, ou uma resolução para aquele spin-off iniciado tantas semanas atrás.