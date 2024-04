Flerte com Pitel e exposição de esposa: Lucas Henrique é eliminado do BBB

Treta do "calabreso". Lucas e MC Bin Laden discutiram com Davi em uma festa. Ao ser chamado de falso, o baiano rebateu com "calma, calabreso" e os brothers especularam que era um apelido gordofóbico. Tadeu Schmidt até usou o apelido e justificou para o público que aquilo era apenas uma brincadeira.

Rixa com Davi. O participante não escondeu seu "ranço" pelo adversário. Além de indicá-lo ao Paredão e criticá-lo, apontou que se "isolava para pagar de excluído" na casa.

Jogo desmascarado e bate-boca com Michel. Buda também desmascarou o jogo de Michel e confessou se sentir manipulado.

Liderança em dose tripla. O capoeirista venceu a Prova do Líder três vezes e teve duas festas especiais dedicadas à sua liderança

Flerte com Pitel e exposição de esposa. Lucas cantou a música de Emicida para Pitel: "Baiana, você me bagunçou. Pirei em tua cor (...) É real. Vai acabar aqui, essa conversa". Camila Moura, casada com o brother, encarou o papo como traição e sugeriu o fim do casamento. Ele voltou a flertar com Pitel outras vezes.