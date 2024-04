20º Paredão: Bia, Davi e Isabelle pedem para ficar no BBB 24

Beatriz, Davi e Isabelle estão no 20º Paredão do BBB 24 (Globo). No fim do programa ao vivo de hoje (10), cada participante justificou por que deve permanecer no reality: veja o eles disseram abaixo.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Beatriz

"Brasil, eu ouvi hoje algo que me doeu muito de uma pessoa que amo muito, que não sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou, vocês sabem quem eu sou também e peço muito, do fundo do meu coração, para o meu Brás, Guarulhos, São Paulo, Brasil do Brasil, Bahia, Salvador. Por favor, me ajudem!"